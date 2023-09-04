رسميا.. الهلال يعلن تجديد عقد الدوسري

أعلن نادي الهلال السعودي عن تجديد عقد لاعبه الدولي ناصر الدوسري لمدة 4 سنوات، حتى صيف 2027.

وينتهي عقد ناصر الدوسري مع الهلال نهاية صيف 2023 الجاري، إلا أن الزعيم قرر الحفاظ على لاعبه قبل أيام من انتهاء الميركاتو الصيفي في السعودية.

وعبر فيديو ترويجي، أعلن الهلال عن تجديد عقد الدوسري لمدة 4 سنوات مقبلة وحتى صيف 2027، ليبقى بين جدران النادي لأطول فترة ممكنة.

وكان ناصر الدوسري، البالغ 24 عاما، بدأ مسيرته مع الهلال في صيف 2018 بعدما تم تصعيده من الفريق الشباب بالنادي.

ويمكن لناصر الدوسري أن يلعب في خط الوسط الدفاعي، بالإضافة إلى إجادته كظهير أيسر، حيث أنه اشتهر مع الزعيم بالتسديدات القوية من خارج منطقة الجزائي.

المصدر: "وكالات"