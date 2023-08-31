لأول مرة.. روسيا ومصر تتواجهان وديا على أرض مصر

يصل المنتخب الأولمبي الروسي للقاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب مصر الأولمبي في فترة التوقف المقبلة استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

ووافق اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و11 سبتمبر المقبل باستاد السويس، ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم في بداية استعداده للأولمبياد.

وجاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية حيث أعلن إعجابه بأماكن الإقامة والإعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها.

المصدر: اليوم السابع