رسميا.. إنتر ميلان يعلن ضم أحد أبطال مونديال روسيا 2018

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم رسميا ضم الظهير الفرنسي بنجامين بافارد إلى صفوفه قادما من فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نادي إنتر ميلان في بيان له إن عقده مع بنجامين بافارد، المتوج بكأس العالم لكرة القدم 2018 مع منتخب بلاده، سيكون طويل الأمد، من دون أي تفاصيل، ولكن تقارير كشفت أن المدافع الفرنسي انتقل إلى النادي الإيطالي بعقد يمتد لـ5 سنوات، مقابل 30 مليون يورو.

وكتب النادي الإيطالي في "تغريدة" عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "الأمر حقيقي، بافارد هنا.."، مع نشر صورة للاعب بجانب الكؤوس التي حققها إنتر ميلان على مدار تاريخه.

"مرحبًا بالجميع.. أنا سعيد للغاية لأنني هنا في إنتر، لا أستطيع الانتظار حتى أشارك وأختبر الأجواء الرائعة في سان سيرو.

أراكم قريبًا.. فورزا إنتر" #مرحبًا_بنجامين | #فورزا_إنترpic.twitter.com/lsVEPLfvA1 — إنتر (@Inter_ar) August 30, 2023

يذكر أن بنجامين بافارد (27 عاما) انضم إلى صفوف نادي بايرن ميونخ في عام 2019، قادما من نادي شتوتغارت الألماني، وتوج مع الفريق البافاري بعدة ألقاب بينها الدوري الألماني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

المصدر: "twitter.com/Inter"