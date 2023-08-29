كشف تفاصيل إصابة كريم بنزيما

تعرض المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما للإصابة خلال فوز الاتحاد أمس الاثنين أمام الوحدة بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

وشهدت الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، سقوط النجم الفرنسي على أرض الملعب متألما بعد كرة مشتركة مع المدافع المغربي جواد الياميق.

وقدم الجهاز الطبي للنمور علاجا للاعب على أرض الملعب، لكن بعد الإسعافات الأولية والدفع به لدقيقتين فقط، طلب بنزيما الخروج، وهو ما حدث بالفعل، وتم الزج بالبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" بدلا منه في الدقيقة 42.

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وينتظر أن يخضع اللاعب الفرنسي اليوم الثلاثاء لفحص طبي بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وأكد مصدر مقرب من الاتحاد أن إصابة اللاعب الفرنسي ليست خطيرة والسبب في خضوع اللاعب للفحوصات أن النادي يستهدف التأكد من مدى إمكانية مشاركة بنزيما في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال في الأول من سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة.

ويحتل الاتحاد صدارة دوري روشن بعدما جمع 12 نقطة من 4 مباريات.

المصدر: RT + وسائل إعلام