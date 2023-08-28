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استبعاد لاعب مسلم من أصول عربية من المنتخب الفرنسي بسبب عبارة "الله أكبر"

الرياضة

استبعاد لاعب مسلم من أصول عربية من المنتخب الفرنسي بسبب عبارة
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قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد لاعب نادي مارسيليا من منتخب تحت الـ16 عاما، بسبب احتفاله بعبارة "الله عظيم" التي كتبها على قميصه الداخلي.

وكشف إنزو ستيرنال الذي يعد أحد المواهب الكروية الفرنسية، عن عبارة "الله أكبر" على قميصه الداخلي خلال احتفاله بأحد أهدافه مع منتخب الناشئين. 

وبحسب موقع "دي زد فوت" الرياضي، فإن مسؤولي منتخب فرنسا تحت الـ16 عاما، برروا طرد اللاعب الشاب ذي الأصول الجزائرية بأسباب تتعلق بالسلوك خلال مشاركته في بطولة مونتايغو الدولية، في أبريل الماضي.

وأضافت أن هذا الاستبعاد قد يجعل ستيرنال يتوجه إلى اختيار المنتخب الجزائري بدلا من الفرنسي، لكون أمه من أصول جزائرية، إذ تنحدر من ولاية ميلة شرقي البلاد.

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وتأتي هذه الفضيحة لتنضم إلى سلسلة من فضائح فرنسا العنصرية، والتي كان آخرها التحقيق مع مدرب باريس سان جيرمان السابق، كريستوف غالتييه المتهم بمعاداة اللاعبين السود والمسلمين في مسيرته التدريبية.

وسبق للمسؤولين عن الدوري الفرنسي، رفض فكرة تخصيص وقت مستقطع للراحة من أجل السماح للاعبين المسلمين بالإفطار وكسر صيامهم، على غرار ما قام به الدوري الإنجليزي وبعض البطولات الأوروبية الأخرى.

المصدر: "وسائل إعلام"

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