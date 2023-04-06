لرفضه الإفطار.. مدرب فرنسي يستبعد نجمه الجزائري من قائمة الفريق لنهاية شهر رمضان

استبعد المدرب الإفريقي، أنطوان كومبواري، المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، لاعبه الجزائري، جوان حجام، من قائمة الفريق حتى نهاية شهر رمضان الجاري.

وقرر مدرب نانت، إبعاد الدولي الجزائري من مواجهة ريمس والتي خسرها 3-0، الأحد الفائت، لحساب الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي، قبل أن يتمسك برأيه مجددا ويقرر إبعاده للمرة الثانية على التوالي في مباراة الأربعاء، أمام ليون، ضمن منافسات كأس فرنسا لكرة القدم.

ومع بداية شهر رمضان، قال كوامبواري إنه غير مسموح للاعبي فريقه الصيام خلال أيام مباريات الفريق، وأن الصيام متاح فقط في أيام التدريبات إذا أرادوا.

وقال كوامبواري في تصريحاته: "لا توجد أي مشكلة مع حجام. حالما ينتهي شهر رمضان، سوف ينضم إلى قائمة الفريق من جديد".

وواصل المدرب الفرنسي: "ليس هناك جدل، هذه ليست عقوبة. أنا مدرب، هناك قواعد وضعتها للفريق. أولئك الذين لا يحترمون هذا لن يتم اختيارهم".

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ويلعب حجام مع فريق نانت منذ يناير الماضي بعقد يمتد إلى 2027.

كما اختار جوان تمثيل المنتخب الجزائري على حساب المنتخب الفرنسي في مارس الماضي وشارك في أول مباراة دولية له ضد منتخب النيجر في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا والتي انتهت بفوز "محاربي الصحراء" بهدف نظيف.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رفض منح وقت مستقطع خلال المباريات لإعطاء اللاعبين المسلمين فرصة كسر صيامهم، معللا ذلك بالحيادية والحفاظ على الفرص المتساوية لجميع الفرق.

ويتصدر نادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 66 نقطة، ويأتي خلفه نادي لانس برصيد 60 نقطة في المركز الثاني.

المصدر: "وكالات"