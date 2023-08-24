تعرف على نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، التي أقيمت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات سهلة للهلال وصعبة على الاتحاد والنصر.

وجاءت مجموعة الهلال سهلة حيث لم يقع مع فريق صاحب إنجازات سابقة في دوري أبطال آسيا، بينما وقع الاتحاد في مجموعة صعبة بتواجد سبهان والقوة الجوية العراقي، كما أن النصر يتواجد في مجموعة صعبة تضم بيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري والاستقلال.

ويشارك 20 فريقا من منطقة الغرب في دور المجموعات الآسيوي، بحيث يتم تقسيمها على 5 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.

مجموعات #دوري_أبطال_آسيا 2023\24 منطقة الغرب أصبحت جاهزة ✅



أي مجموعة هي الأقوى برأيكم ؟👀 pic.twitter.com/IklsAtEh3I — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 24, 2023

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وجاءت نتيجة قرعة منطقة الغرب كالآتي:

المجموعة الأولى: باختاكور الأوزبكي، الفيحاء السعودي، أهال، العين.

المجموعة الثانية: السد القطري، ناساف الأوزبكي، الفيصلي الأردني، الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثالثة: الاتحاد السعودي، سبهان، القوة الجوية العراقي، إيه جي إم كي.

المجموعة الرابعة: الهلال، ناساجي مازاندران، مومباي سيتي، نافياهور.

المجموعة الخامسة: بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني، النصر السعودي.

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، حيث تمتد مواعيد البطولة من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024.

وتقام مباريات الجولة الأولى بالنسبة لمجموعات الغرب يومي 18 و19 الشهر المقبل.

وسبق وتوج نادي أوراوا الياباني بطلا لبطولة دوري أبطال آسيا في نسخة 22-23، بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية للبطولة.

المصدر: RT