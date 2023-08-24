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نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي

الرياضة

نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي
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أسفرت قرعة دور المجموعات لمنطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي، التي أجريت صباح اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور عن مجموعات متوازنة.

وأوقعت القرعة نادي الكويت الكويتي الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات من قبل، ضمن المجموعة الثانية القوية، والتي تضم إلى جانبه كل من الوحدات الأردني والكهرباء العراق والاتحاد الأهلي حلب السوري بطل نسخة عام 2010.

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وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العهد اللبناني، الفتوة السوري، جبل المكبر الفلسطيني، النهضة العماني.

المجموعة الثانية: الوحدات الأردني، الكويت الكويتي، الكهرباء العراقي، أهلي حلب السوري.

المجموعة الثالثة: الزوراء العراقي، الرفاع البحريني، النجمة اللبناني، العربي الكويتي.

ويتأهل أول كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثان من المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي.

وتم تقسيم الأندية المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي والبالغ عددها 36 ناديا على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، وفقا للتوزيع الجغرافي، وذلك على النحو التالي:

المجموعات الأولى والثانية والثالثة: غرب آسيا

المجموعة الرابعة: جنوب آسيا

المجموعة الخامسة: وسط آسيا

المجموعات السادسة والسابعة والثامنة: منطقة آسيان

المجموعة الثامنة: شرق آسيا

المصدر:RT

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