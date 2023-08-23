بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جمال موسيالا

تعرض نجم خط وسط بايرن ميونخ، الدولي الألماني جمال موسيالا لتمزق في عضلة الفخذ خلال التمارين حسب ما أفاد اليوم الأربعاء بطل ألمانيا لكرة القدم.

وشخص الطاقم الطبي لبايرن، إصابة موسيالا (20 عاما) بتمزق في "الألياف العضلية في فخذه الأيسر" بعد أن أنهى التدريب الأربعاء.

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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن موسيالا قد يغيب لعدة أسابيع، بما في ذلك عن مباراتي بايرن المقبلتين المحليتين أمام أوغسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ، بالإضافة إلى مباراتي منتخب بلاده الوديتين في سبتمبر المقبل أمام اليابان وفرنسا.

وفرض موسيالا نفسه أساسيا في التشكيلة مع بايرن ومنتخب "دي مانشافت" في المواسم الأخيرة، وسجل لاعب خط الوسط المهاجم، 12 هدفا ومرر 13 كرة حاسمة في 33 مباراة خاضها في "بوندسليغا" خلال الموسم المنصرم 2022-2023.

وبرز موسيالا أيضا في مونديال قطر العام الماضي رغم خيبة خروج ألمانيا من دور المجموعات، ولعب 23 مباراة دولية وسجل هدفا واحدا.

وكان بايرن، استهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني بفوز في عقر دار فيردر بريمن 4-0.

المصدر: أ ف ب