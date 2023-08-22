لقطة جديدة مثيرة للجدل من رئيس الاتحاد الإسباني.. وانتقادات بعد فعل "خادش للحياء"!

واصل لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إثارة الجدل بعد فوز منتخب بلاده بمونديال السيدات، وتقبيل إحدى اللاعبات.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز بكأس العالم للسيدات الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، لتحقق سيدات إسبانيا اللقب الأول في تاريخهن، وأثناء التتويج بالميداليات بدأ الجدل بعدما قام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو بطريقة مبالغ فيها.

وبعد انتشار الصورة، وتعرض روبياليس إلى الكثير من الانتقادات، خرج رئيس الاتحاد الإسباني وقدم اعتذاره عن اللقطة.

ومن جانبها، نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مقطع فيديو ظهر فيه روبياليس، في لقطة مثيرة جديدة، أثناء الاحتفالات وبجواره ملكة إسبانيا.

Más imágenes lamentables de Luis Rubiales en la final del Mundial de fútbol femenino. Ayer en el palco de autoridades tocándose sus partes. pic.twitter.com/jx0rcAdvky — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 21, 2023

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وأثناء الاحتفالات، ظهر رئيس الاتحاد وهو يقوم بإشارات خارجة وخادشة للحياء يمكن مشاهدتها في الفيديو أعلاه.

ويبدو أن رئيس الاتحاد الإسباني تجاوز البروتوكول المتبع وأطلق العنان لمشاعره ليتصرف بهذه الطريقة.

وتلقى روبياليس العديد من الانتقادات عقب القبلة على فم هيروسو لاعبة المنتخب الإسباني.

المصدر: goal