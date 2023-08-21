رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن عن قراره النهائي بشأن مصير غرينوود مع الفريق

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الاثنين، عن توصله إلى اتفاق للانفصال عن مهاجمه الشاب مايسون غرينوود، بعد مواجهته اتهامات بمحاولة اعتداء.

وأوقف غرينوود (21 عاما) في يناير 2022 بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".

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وأفرج عن غرينوود بكفالة في فبراير 2022 قبل أن يعاد سجنه لخرقه الشروط القانونية، ليخرج مجددا من السجن في أكتوبر الماضي.

وأسقطت تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء عن غرينوود في فبراير الماضي، بعد انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي كشف النقاب عنها.

ومع ذلك، قال يونايتد في بيان مطول الاثنين إن "كل المعنيين، بمن فيهم مايسون، يدركون الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته مع مانشستر يونايتد".

وتابع "اتُفق بشكل متبادل على أنه من الأنسب أن يقوم بذلك بعيدا عن أولد ترافورد، وسنعمل مع مايسون لتحقيق هذه النتيجة".

وبدوره، قال غرينوود الذي يمتد عقده مع يونايتد حتى يونيو 2025 "لم أرتكب الأشياء التي اتهمت بها، وفي فبراير أسقطت عني جميع التهم".

وتابع "رغم ذلك، أتقبل تماما أنني ارتكبت أخطاء في علاقتي، وأتحمل حصتي من المسؤولية للمواقف التي أدت إلى هذا المنشور".

ومنذ الساعات الأولى لظهور شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه يونايتد كما أعلنت شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية إنهاء عقد رعايتها للاعب.

وكان غرينوود، بدأ مسيرته مع يونايتد عام 2019، وخاض معه 129 مباراة، سجل خلالها 35 هدفا بعدما تدرج من صفوف فريق الشباب.

كما ارتدى غرينوود قميص المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في سبتمبر من العام 2020، إلا أنه استبعد هو وفيل فودن لاعب مانشستر سيتي بعد أن عادا إلى الفندق بصحبة فتيات وخرقهما البروتوكولات المتعلقة بجائحة كورونا. ولم يلعب غرينوود مع المنتخب منذ ذلك الحين.

المصدر: أ ف ب