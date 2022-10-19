إطلاق سراح نجم مانشستر يونايتد غرينوود بكفالة بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب

أطلق سراح لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مايسون غرينوود، بكفالة، الأربعاء، بعد أيام من اتهامه بمحاولة اغتصاب.

واتهم ابن الـ21 عاما في نهاية الأسبوع الماضي بمحاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء على فتاة.

ومَثُل أمام محكمة في مانشستر الاثنين وأعيد إلى الحبس الاحتياطي.

وتم تقديم طلب الكفالة الأربعاء خلال جلسة خاصة في محكمة أخرى في مانشستر.

وبعد الجلسة، قال متحدث باسم المحكمة إنه تم الإفراج عن غرينوود بكفالة، بشرط عدم التواصل مع الشهود، بمن فيهم المشتكي، والإقامة في عنوان محدد.

وسيمثل غرينوود الذي لم يحضر جلسة الاستماع القصيرة، مجددا أمام المحكمة في 21 نوفمبر المقبل.

وكان المهاجم الإنجليزي، احتجز للمرة الأولى في يناير الماضي بعد وقوع الحادثة، إثر القبض عليه بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".

وأفرج عنه بكفالة منذ حينها قبل أن يحتجز مجددا السبت الفائت لخرقه الشروط القانونية.

يذكر أنه منذ الساعات الأولى التي ظهر فيها شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه مانشستر يونايتد كما أعلنت شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية إنهاء عقد رعايتها للاعب.

المصدر: أ ف ب