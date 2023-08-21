رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال للدوري السعودي

كشف خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، عن عدم وجود أي نية لدى نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي.

وانتشرت شائعات مؤخرا أفادت بأن صلاح قد يترك ملعب "آنفيلد" ليحذو حذو زملائه السابقين في ليفربول، فابينيو وجوردان هندرسون وروبرتو فيرمينو، الذين انتقلوا للعب في الدوري السعودي مع لاتحاد والاتفاق والأهلي تواليا.

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ولكن الخبير الإيطالي رومانو، استبعد إمكانية انتقال صلاح للدوري السعودي على الأقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رومانو في تصريحات نقلها موقع "footballtransfers"، إن موقف ليفربول واضح للغاية بشأن مستقبل صلاح: "بالنسبة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب، صلاح لا يمكن المساس به، ولا يريدون منه الرحيل".

وأضاف: "وبالمثل، يركز اللاعب (صلاح) على المستقبل القريب مع ليفربول ويظل حريصا على الفوز بالألقاب مع الفريق الأحمر هذا الموسم".

وتابع رومانو: "صلاح وليفربول عازمان بنسبة 100 بالمئة على مواصلة هذا الفصل من شراكتهما مع هذا الموسم المهم. لذلك فإن صلاح سيبقى في الوقت الحالي في ليفربول".

وكان صلاح، انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.

يذكر أن الدوري السعودي، يستقطب بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في يناير الماضي، حيث التحق به الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي روبن نيفيش، وغيرهم.

المصدر: "footballtransfers"