نجم الكرة السعودية محمد نور يكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح (فيديو)

أكد النجم السابق لنادي اتحاد جدة والمنتخب السعودي لكرة القدم، محمد نور، استمرار مفاوضات نادي الاتحاد لضم المصري الدولي محمد صلاح من ليفربول هذا الصيف.

وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأحد: "محمد صلاح اتحادي بإذن الله، بنسبة 75 بالمئة سوف ينضم صلاح للاتحاد".

ويرتبط صلاح (31 عاما)، بعقد مع ليفربول يمتد حتى 30 يونيو 2025، ولكن تقارير صحفية، ذكرت في وقت سابق، أن نادي اتحاد جدة، حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، يتفاوض على ضم صلاح من ليفربول هذا الصيف، وأن العقبة الوحيدة هي موافقة مدرب "الريدز" يورغن كلوب.

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وازدادت التكهنات حول مستقبل صلاح، بعد ظهوره غاضبا عقب استبداله من قبل كلوب خلال مباراة ليفربول أمام مضيفه تشيلسي (1-1)، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وفي حال انتقال صلاح لاتحاد جدة، فإنه سيزامل كوكبة من النجوم، وفي مقدمتهم الفرنسيان كريم بنزيما، ونغولو كانتي، وزميله السابق في نادي ليفربول، البرازيلي فابينيو.

يذكر أن اتحاد جدة يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي، إلى جانب دفاعه عن لقب الدوري السعودي للمحترفين.

المصدر: RT