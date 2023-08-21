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أول جزائري يحترف بالدوري البرازيلي

الرياضة

أول جزائري يحترف بالدوري البرازيلي
AFP
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أعلن نادي كوريتيبا البرازيلي تعاقده مع الجزائري إسلام سليماني في صفقة انتقال حر، قادما من أندرلخت البلجيكي.

وذكر النادي البرازيلي، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن النجم الجزائري البالغ 35 عاما، وقع بشكل مسبق على عقود انتقاله إلى كوريتيبا.

ولم يكشف كوريتيبا أية تفاصيل بشأن العقد الذي سيربطه بالهداف التاريخي للمنتخب الجزائري، واكتفى بنشر مقطع فيديو لمحارب الصحراء، يحتوي على بعض لقطاته في مختلف تجاربه رفقة الأندية الأوروبية.

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ويعد سليماني، أول محترف جزائري يخوض تجربة بالدوري البرازيلي، وأحد أكثر اللاعبين الجزائريين، تمثيلا لأندية خارجية.

وخاض خريج مدرسة شبيبة الشراقة، عدة تجارب احترافية، حيث مثل أندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ليستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، موناكو وليون الفرنسيين، وفنربخشة التركي، وأندرلخت البلجيكي.

المصدر:"وكالات" 

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