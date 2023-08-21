بالفيديو.. طريقة غير مسبوقة لتقديم المغربي زياش في تركيا

انضم المهاجم المغربي حكيم زياش إلى صفوف غلطة سراي، على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي مع أحقية الشراء المجاني، حسبما أعلن عنه النادي التركي.

وقدّم نادي غلطة سراي لاعبه الجديد بطريقة غير اعتيادية أثارت تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وعند نهاية مباراة غلطة سراي وضيفه طرابزون سبور التي جرت على ملعب علي "سامي يان" الرياضي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي لكرة القدم والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-0، اتجهت أنظار اللاعبين إلى ناحية المدرجات حيث كان يوجد زياش بين الجماهير.

وأظهرت الصور التلفزيونية زياش الذي ارتدى قميص فريقه ووشاحا يحمل شعار النادي، وهو جالس في المكان المخصص لألتراس غلطة سراي وقاد الاحتفالات بأول فوز في الموسم الجديد في وقت تفاعلت معه الجماهير بقوة وسط فرحة عارمة من الجميع.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي التركي على موقع "إكس" (تويتر سابقا) بيانا مفاده أن "زياش سيتقاضى 3.59 ملايين يورو خلال موسم 2023-2024، وفي حال تفعيل بند الشراء سيحصل اللاعب على راتب صافي قدره 2.58 مليون يورو مع نهاية موسم 2024-2025، كما سيستلم 2.85 مليون يورو عن موسم 2025-2026 في حال تفعيل خيار التمديد".

وشارك المهاجم المغربي في 107 مباراة، وسجل 14 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة خلال ما يقرب 3 سنوات مع فريق "البلوز".

ووحقق زياش البالغ 30 عاما عددا من الألقاب مع نادي تشيلسي، منها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

المصدر: RT