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نجم مغربي في إسطنبول للتفاوض مع فريق كرة قدم تركي

الرياضة

نجم مغربي في إسطنبول للتفاوض مع فريق كرة قدم تركي
شعار نادي غلطة سراي
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وصل نجم المنتخب المغربي لكرة القدم حكيم زياش إلى مدينة إسطنبول أمس الجمعة، لإجراء مفاوضات مع نادي غلطة سراي التركي.

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ووصل زياش البالغ من العمر 30 عاما، إلى مطار أتاتورك على متن طائرة خاصة. وكان في استقباله نحو 100 مشجع لنادي غلطة سراي، تعبيرا عن ترحيبهم بقدومه.

والأربعاء، ذكرت "بي بي سي" أن نادي تشلسي الإنجليزي وافق على صفقة لبيع زياش إلى نادي غلطة سراي.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب المغربي الدولي لفحص طبي مع النادي التركي الذي يلعب ضمن أندية الدوري الممتاز.

المصدر: الأناضول

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