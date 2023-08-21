شاهد.. دجوكوفيتش يحتفل بطريقة جنونية بعد مباراة "الثأر"

نجح الصربي نوفاك دجوكوفيتش بعد نهائي ماراثوني استمر قرابة 4 ساعات في إضافة لقب جديد لدولاب بطولاته المرصع بالإنجازات، بتتويجه بطلا لسينسيناتي المفتوحة لتنس الأساتذة ذات 1000 نقطة.

واحتفل النجم الصربي المصنف الثاني عالميا بفوزه المثير فجر الاثنين، في النهائي على النجم الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا، بمجموعتين لواحدة في المباراة النهائية من البطولة والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر دجوكوفيتش وهو يمزق قميصه عقب نهاية المباراة، احتفالا بفوزه على ألكاراز.

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وثأر دجوكوفيتش من خسارته أمام الإسباني ألكاراز في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، والتي أقيمت في شهر يوليو الماضي في إنجلترا.

ورفع النجم الصربي دجوكوفيتش عدد ألقابه هذا الموسم إلى 4، وهو ثالث لقب كبير ينجح في الفوز به، بعد بطولتي أستراليا المفتوحة، ورولان جاروس، بالإضافة لبطولة أديلايد الأسترالية.



كما أن نوفاك واصل تربعه على صدارة المتوجين ببطولات الماسترز، بإجمالي 39 لقبا، ليبتعد بفارق 3 بطولات عن النجم الإسباني رافائيل نادال.



ولقب سينسيناتي هو الثالث للنجم الصربي في هذه البطولة بعد لقبي "2018، 2020"، وهو الـ95 إجمالا في مسيرته "الأسطورية" في ملاعب الكرة الصفراء، لينفرد بالمركز الثالث كأكثر اللاعبين فوزا بالألقاب، وفض الشراكة مع الأمريكي إيفان ليندل، بعد الأمريكي جيمي كونرز (109 لقب)، والنجم السويسري روجر فيدرير "103 لقب".

المصدر: "وكالات"