 
مباشر

إيقاف لاعب تنس مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات

الرياضة

إيقاف لاعب تنس مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvr2

تعرض لاعب التنس الفرنسي أليكسيس موسياليك لعقوبة الإيقاف مدى الحياة عن ملاعب الكرة الصفراء، بسبب التلاعب بنتائج المباريات.

وأشار الموقع الرسمي للهيئة المستقلة لمكافحة الظواهر السلبية في التنس (ITIA)، إلى تورط أليكسيس موسياليك، البالغ من العمر 35 عاما، في 39 انتهاكا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس.

إقرأ المزيد
سيناريو لا يصدق.. لاعبة روسية تخسر بطريقة غريبة في أمريكا!
سيناريو لا يصدق.. لاعبة روسية تخسر بطريقة غريبة في أمريكا!
إقرأ المزيد
لفتة رائعة من
لفتة رائعة من "وزيرة السعادة" التونسية (فيديو)

ويحظر على أليكسيس موسياليك ممارسة التنس أو حضور المسابقات، كما يحظر على اللاعب الفرنسي التدريب أيضا.

وفي وقت سابق ، تلقى ممثل كل من كازاخستان تيمور خابيبولين، وسنجار فايزيف من أوزبكستان، وإيغور سميلانسكي من إسرائيل، عقوبة الإيقاف مؤقتا للاشتباه بمشاركتهم في التلاعب بنتائج المباريات.

المصدر: "russian.rt.com" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا