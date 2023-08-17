إيقاف لاعب تنس مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات

تعرض لاعب التنس الفرنسي أليكسيس موسياليك لعقوبة الإيقاف مدى الحياة عن ملاعب الكرة الصفراء، بسبب التلاعب بنتائج المباريات.

وأشار الموقع الرسمي للهيئة المستقلة لمكافحة الظواهر السلبية في التنس (ITIA)، إلى تورط أليكسيس موسياليك، البالغ من العمر 35 عاما، في 39 انتهاكا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس.

French tennis player Alexis Musialek has been banned from the sport for life following 39 breaches of the Tennis Anti-Corruption Program. — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) August 17, 2023

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ويحظر على أليكسيس موسياليك ممارسة التنس أو حضور المسابقات، كما يحظر على اللاعب الفرنسي التدريب أيضا.

وفي وقت سابق ، تلقى ممثل كل من كازاخستان تيمور خابيبولين، وسنجار فايزيف من أوزبكستان، وإيغور سميلانسكي من إسرائيل، عقوبة الإيقاف مؤقتا للاشتباه بمشاركتهم في التلاعب بنتائج المباريات.

المصدر: "russian.rt.com"