البرازيل.. مصرع 7 وإصابة 36 من مشجعي ناد يشجعه الرئيس لولا دا سيلفا في حادث سير

أعلنت الشرطة البرازيلية يوم الأحد، مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة 36 إثر تحطم حافلة كانت تقل مشجعين لنادي "كورينثيانز" البرازيلي لكرة القدم.

وتمت الإشارة إلى أن القتلى السبعة أعضاء في رابطة لمشجعي كورينثيانز تدعى (جافيويس دا فييل)، حيث انطلقت الحافلة من مدينة تاوباتي في ولاية ساو باولو شمال شرقي البلاد إلى مدينة بيلو هوريزونتي لحضور مباراة فريقهم التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام نادي كروزيرو ضمن الأسبوع العشرين ببطولة الدوري البرازيلي الممتاز مساء السبت.

وحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فقد أوضح بعض الركاب لوسائل إعلام محلية أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، وانقلبت خلال محاولة تجنب الاصطدام بحافلة أخرى.

من جهته، أكد نادي كورينثيانز في بيان أنه سيقدم الدعم لعائلات الضحايا.

هذا وأعربت أندية برازيلية أخرى عن حزنها بسبب الحادث، وكذلك الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وهو أيضا من مشجعي النادي.

المصدر: "أ ب"