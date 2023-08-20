الأميرة هيفاء محمد آل سعود تعليقا على قدوم نيمار للسعودية: "قريبا بنشوفهم طالبين كبسة"!

رحبت نائبة وزير السياحة السعودي، الأميرة هيفاء محمد آل سعود، بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المملكة، بعد انضمامه إلى صفوف نادي الهلال، قادما من باريس سادن جيرمان الفرنسي.

وكتبت الأميرة هيفاء محمد آل سعود، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "‌‎هلا نيمار في السعودية، موطن الأبطال والنجوم، وأرض الحفاوة والكرم، قريبا بنشوفهم طالبين كبسة، ويصورون كرك وكاشتين بالنفود".

#هلا_نيمار في السعودية 🇸🇦🤍

موطن الأبطال والنجوم ✨

وأرض الحفاوة والكرم 🤍



قريباً بنشوفهم طالبين كبسة، ويصورون كرك وكاشتين بالنفود⛺️😍 https://t.co/AhDUjhhGXR — Haifa Mohammed Al-Saud (@hmalsaud1) August 19, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأعلن نادي الهلال يوم الثلاثاء الماضي، تعاقده رسميا مع نيمار، بعقد يمتد حتى عاما 2025.

ووصل النجم البرازيلي، البالغ من العمر 31 عاما، إلى العاصمة الرياض يوم الجمعة الماضي، وتم تقديمه للجماهير مساء أمس السبت، قبيل انطلاق مباراة "الزعيم أمام ضيفه نادي الفيحاء (1-1)، على ملعب الملك فهد الدولي، بحضور أكثر من 59 ألف متفرج.

المصدر: "twitter/hmalsaud1"