إنجازات وأرقام قياسية جديدة.. ميسي يوجه رسالة بعد التتويج التاريخي مع إنتر ميامي!.. فيديو

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، أول رسالة عقب التتويج بلقب كأس الدوريات، وحصد الفريق الأمريكي أول ألقابه على مدار تاريخه.

وقاد ميسي إنتر ميامي لأول لقب في تاريخه، عقب الفوز على ناشفيل الأمريكي بركلات الترجيح (10-9)، فجر اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس الدوريات.

Look at this angle of Leo Messi’s goal 🔥🔥pic.twitter.com/CmGj5TBk0b — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) August 20, 2023

Este equipo 🫶🥹 pic.twitter.com/cXrFCf2fPc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

وبعد نهاية المباراة، وجه ميسي رسالة إلى زملائه في إنتر ميامي وإلى الجماهير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، جاء فيها: "أبطال، سعيد للغاية للفوز بأول لقب في تاريخ النادي، بالعمل والالتزام من قبل الجميع كان ذلك ممكنا، وأتمنى أن تكون هذه مجرد بداية".

instagram/leomessi

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وانضم ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد أقل من شهر على انضمامه، حقق ميسي لقبه الأول مع إنتر ميامي، ولقبه الـ44 في مسيرته، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم.

كما توج ليونيل ميسي هدافا لكأس الدوريات برصيد 10 أهداف، إضافة لفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

المصدر: وكالات