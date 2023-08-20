ميسي يقود فريق "إنتر ميامي" للفوز بأول لقب له في الولايات المتحدة

فاز ميسي بأول لقب له في الولايات المتحدة مع فريقة "إنتر ميامي"، وذلك بعد أن هزم فريق ناشفيل في النهائي بركلات الترجيح.

انتهى الوقت الأساسي للمباراة بنتيجة هدف لهدف، وسجل الأرجنتيني الهدف الوحيد لناديه.

وخلال ركلات الجزاء الترجيحية تقدم ليونيل ميسي بالركلة الأولى ليُمهد الطريق أمام زملاءه لتسجيل المزيد من الركلات بشكل صحيح، إلا أن "إنتر ميامي" فيكتور أولوا أهدر في لحظة الحسم الركلة الخامسة، وهو ما استغله ستوريدج ليعدل النتيجة لناشفيل 5-5.

بعد انتقال المباراة لركلة بركلة استمر التعادل دون أي إهدار من الطرفين حتى وصلت النتيجة لـ 9-9، فسجل كاليندير لإنتر ميامي الركلة 10 بنجاح، وأهدر حارس ناشفيل ليهدي اللقب لرفاق ميسي.

المصدر: وكالات