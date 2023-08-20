ميسي يقود فريق "إنتر ميامي" للفوز بأول لقب له في الولايات المتحدة
فاز ميسي بأول لقب له في الولايات المتحدة مع فريقة "إنتر ميامي"، وذلك بعد أن هزم فريق ناشفيل في النهائي بركلات الترجيح.
🚀 هدف ميسي الخرافي في نهائي كأس الدوريات بالتعليق الإسباني 🎙️🔥😍#Messi𓃵#LeaguesCup#InterMiamiCFpic.twitter.com/002agb3Ysqhttps://t.co/hM0F75NU59— 90+ (@90PlusKora) August 20, 2023
انتهى الوقت الأساسي للمباراة بنتيجة هدف لهدف، وسجل الأرجنتيني الهدف الوحيد لناديه.
📹 ركلات الترجيح الماراثونية كاملة بين إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات 2023 🔥🏆#Messi𓃵#LeaguesCup#InterMiamiCFpic.twitter.com/ogMNiRcR51https://t.co/jUkSWRl69A— 90+ (@90PlusKora) August 20, 2023
وخلال ركلات الجزاء الترجيحية تقدم ليونيل ميسي بالركلة الأولى ليُمهد الطريق أمام زملاءه لتسجيل المزيد من الركلات بشكل صحيح، إلا أن "إنتر ميامي" فيكتور أولوا أهدر في لحظة الحسم الركلة الخامسة، وهو ما استغله ستوريدج ليعدل النتيجة لناشفيل 5-5.
بعد انتقال المباراة لركلة بركلة استمر التعادل دون أي إهدار من الطرفين حتى وصلت النتيجة لـ 9-9، فسجل كاليندير لإنتر ميامي الركلة 10 بنجاح، وأهدر حارس ناشفيل ليهدي اللقب لرفاق ميسي.
المصدر: وكالات