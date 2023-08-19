الفيحاء يفسد أفراح الهلال أمام أنظار نيمار وياسين بونو (فيديو)

سقط نادي الهلال في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه الفيحاء (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وفاجأ الزامبي فاشيون ساكالا، مهاجم نادي الفيحاء، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق صفارة بداية اللقاء.

#الهلال_الفيحاء

هدف يذكرنا برونالدو الظاهرة ( مرواح ) شغالة 👍

دفاع دجه صراحة . pic.twitter.com/0j1DujOsIQ — رياض بن فهد الودعان 🇸🇦 (@r_alwadaan) August 19, 2023

ولكن المهاجم السعودي عبد الله الحمدان رد سريعا بهدف التعادل بحلول الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

وأفسد نادي الفيحاء بذلك أفراح مشجعي نادي الهلال، حيث احتشد أكثر من 59 ألف متفرج في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض، لحضور حفل تقديم النجم البرازيلي نيمار جونيور، وحارس المرمى المغربي ياسين بونو.

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واكتفى نادي الهلال بنقطة واحدة بعد هذا التعادل على أرضه وبين جماهيره، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

كما رفع نادي الفيحاء رصيده إلى أربع نقاط أيضا، ويشغل المركز السادس على سلم الترتيب، بفارق الأهداف خلف الهلال.

المصدر: RT