الروسي مدفيديف يواصل مشواره في أمريكا!
صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث لبطولة سينسيناتي للتنس، على حساب الإيطالي لورينزو موسيتي.
وتمكن مدفيديف من الفوز على لورينزو موسيتي بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و17 دقيقة.
Playing the plan to perfection 🙌— ATP Tour (@atptour) August 16, 2023
Two wins in a week for @DaniilMedwed over Musetti with 6-3 6-2 on the scoreboard@CincyTennis | #CincyTennispic.twitter.com/rgh9nNpZYj
وسيكون دانييل مدفيديف (27 عاما) على موعد في الدور الثالث مع الألماني ألكسندر زفيريف الذي تغلب بدوره على الياباني يوشيتو نيشوكا بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-5) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء أيضا.
المصدر: RT