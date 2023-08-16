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الروسي مدفيديف يواصل مشواره في أمريكا!

الرياضة

الروسي مدفيديف يواصل مشواره في أمريكا!
AFP
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صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث لبطولة سينسيناتي للتنس، على حساب الإيطالي لورينزو موسيتي.

وتمكن مدفيديف من الفوز على لورينزو موسيتي بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و17 دقيقة.

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وسيكون دانييل مدفيديف (27 عاما) على موعد في الدور الثالث مع الألماني ألكسندر زفيريف الذي تغلب بدوره على الياباني يوشيتو نيشوكا بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-5) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء أيضا.

المصدر: RT 

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