التشكيلة الأساسية لملحمة الليلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب "كارايسكاكيس" بمدينة بيرايوس اليونانية، الذي يحتضن كأس السوبر الأوروبي، بين فريقي مانشستر سيتي، وإشبيلية الإسباني.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الفرنسي فرانسوا ليتيكسيه صفارة بداية اللقاء في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ "الفيلسوف الكروي" الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

31- إيدرسون

2- كايل ووكر

25- مانويل أكانجي

24- يوشكو غفارديول

6- ناثان آكي

16- رودريغو

8- ماثيو كوفاتشيتش

80- كول بالمر

47- فيل فودين

10- جاك غريليش

9- إيرلينغ هالاند.

إليكم اختيارات بيب جوارديولا لمواجهة إشبيلية في السوبر الأوروبي اليوم 📝#السيتيpic.twitter.com/yvqP9Sadnu — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 16, 2023

بينما اختار الإسباني خوسيه لويس مينديليبار (62 عاما)، المدير الفني لنادي إشبيلية، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مانشستر سيتي:

ويدخل مانشستر سيتي، هذه المباراة بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، بينما نادي إشبيلية، بصفته بطلا للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

المصدر: RT