انهيار مفاوضات خضيرة ومنتخب ألمانيا

توقف بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم عن مفاوضاته مع النجم الدولي السابق سامي خضيرة، بشأن خلافة رودي فولر في منصب مدير المنتخب الألماني.

وأوضحت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم، أن مفاوضات نيوندورف مع خضيرة، 36 عاما، توقفت لعدم توصلهما إلى اتفاق بشأن الراتب، وكذلك بشأن عقود الترويج الخاصة بالنجم الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

🇩🇪 This Sami Khedira volley at EURO 2012 😍#EURO2024pic.twitter.com/6IHCV7BQb1 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 26, 2023

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وكان أوليفر بيرهوف ترك هذا المنصب بعد الخروج المبكر للمنتخب الألماني من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث ودع المانشافت المونديال من الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة الثانية على التوالي.

وتولى النجم الشهير السابق فولر المسؤولية بشكل مؤقت، على أن يظل في المنصب حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.

وأكد خضيرة في مطلع أغسطس الحالي وجود مفاوضات مع الاتحاد الألماني للعبة بشأن خلافة فولر في المنصب.

وصرح خضيرة لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، قائلا: "ليس سرا أننا تحدثنا سويا أكثر من مرة، لكننا لم نتوصل لاتفاق حتى الآن".

وكان خضيرة عمل حديثا مستشارا لناديه السابق شتوتغارت.

المصدر: "وكالات"