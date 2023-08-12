رسميا.. بايرن ميونخ يضم كين في أغلى صفقة في تاريخ الدوري الألماني

بعد نحو عام من رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، رصد بايرن ميونخ 100 مليون يورو لإيجاد بديل له، من خلال تعاقده اليوم السبت مع قائد منتخب إنجلترا هاري كين.

وتعاقد كين مع الفريق البافاري حتى 2027، بعد اتفاق الأخير مع توتنهام الإنجليزي على صفقة مقدرة بمئة مليون يورو، هي الأعلى في تاريخ الدوري الألماني، لانتقال المهاجم البالغ 30 عاما والذي كان عقده سينتهي مع فريق شمال لندن العام المقبل.

عموما، لا ينفق بايرن ميونخ الفائز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.

ولكن الرقم المعلن عنه لضم كين، يتجاوز الرقم القياسي السابق لبايرن ميونخ ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019.

وقال كين بعد توقيعه مع البايرن: "بايرن من أكبر الأندية في العالم. قلت دوما أنني أريد المنافسة على أعلى مستوى عالمي. عقلية الفوز ترمز إلى هذا النادي".

وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-22، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفا في 375 مباراة.

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، فخلال السنوات الثماني التي قضاها في ميونخ، سجل المهاجم البولندي 30 هدفا كمعدل في كل موسم، في حين لم يسجل لاعب واحد من الفريق أكثر من 15 هدفا الموسم الفائت وخرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال اوروبا وفي دور مبكر من كأس ألمانيا، قبل أن يحرز اللقب المحلي في الرمق الأخير.

أما كين، فسجل أكثر من 20 هدفا في الدوري الإنجليزي في ستة من المواسم التسعة الأخيرة، وتوج هدافا له ثلاث مرات.

المصدر: وكالات