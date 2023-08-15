شاهد.. ميسي يتعرض لإصابة مثيرة للقلق

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من القلق بين مشجعي فريقه إنتر ميامي الأمريكي، قبل ساعات من خوض مباراة مهمة ضمن بطولة كأس الدوريات لكرة القدم.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة فيلادلفيا، في الساعات الأولى من فجر يوم غد الأربعاء، في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس الدوريات، وهي بطولة تجمع بين أندية النخبة بالدوريين الأمريكي والمكسيكي.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لتدريبات نادي إنتر ميامي، يظهر لحظة ارتطام قدم ميسي اليسرى بالأرض، أثناء محاولته لعب الكرة، وبدا عليه الشعور بآلام بعد ذلك.

ورجحت تقارير صحفية بأن يفتقد نادي إنتر ميامي لخدمات نجمه الأرجنتيني في المباراة المرتقبة، لتعرضه لالتواء في الكاحل.

وقال الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي، في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" الإنجليزية ردا على سؤاله عن إصابة ميسي: "لم أر بالضبط ما حدث".

وأوضح: "لكنني أتخيل أنه لو كان شيئا خطيرا لكانوا جميعا شعروا بصدمة، وبما أنهم كانوا جميعا على ما يرام، أعتقد أن شيئا لم يحدث".

المصدر: وسائل إعلام