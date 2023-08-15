بعد فوز الاتحاد السعودي. فابينيو يتفاجأ بـ"هدية قيمة" (فيديو)

تفاجأ البرازيلي فابينيو، لاعب وسط الاتحاد السعودي، بتقديم "هدية" خاصة له، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الرائد، الاثنين، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وافتتح البرازيلي مشواره مع "النمور" بالفوز أمام الرائد3-0، سجلها عبد الرزاق حمد الله وإيجور كورونادو "هدفين"، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وأثناء مغادرة الوافد الجديد لدوري روشن ملعب المباراة، تفاجأ باستقبال الإعلامي إبراهيم الفريان له، ليقوم بإهدائه "ساعة يد" قيمة، تقديرا لمجهوده في أول مباراة له بقميص العميد.

الاعلامي " ابراهيم الفريان " يقوم بإهداء محترف #الاتحاد ( فابينهو ) .. " ساعة " كونه أحد نجوم المباراة#الاتحاد_الرائد#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/43HEM6jWXw — علاء سعيد (@alaa_saeed88) August 14, 2023

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وقام الفريان بوضع الساعة في يد نجم العميد، الذي ارتسمت على وجهه علامات الاستغراب والفرحة في الوقت ذاته، قبل أن يتوجه له بالشكر في النهاية.

يذكر أن الفريان اعتاد على تقديم "الساعات" كهدايا لمختلف النجوم والمدربين في الدوري السعودي، وكذلك الجماهير في المدرجات.

المصدر: goal