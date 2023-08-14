بعد تصرف صلاح.. أسطورة مانشستر: اخرج واخرس

هاجم الإيرلندي روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عقب استبداله خلال مباراة الريدز والبلوز 1-1 الأحد، لحساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا صلاح، الذي صنع هدف ليفربول الوحيد في المباراة لزميله لويس دياز، غاضبا من قرار مدربه الألماني يورغن كلوب، باستبداله في الدقيقة 75 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ودخل الاسكتلندي اليافع بين دوك بدلا من المصري.

وظهرت على صلاح علامات الغضب، وهو يغادر الملعب، وأزال "الضمادة" الملفوفة حول يديه، وسط سخرية من جماهير تشيلسي.

Thoughts on Salah’s reaction to being subbed off? pic.twitter.com/iSikvHM3IN — - (@AnfieldFootball) August 13, 2023

وكان صلاح يسعى أن يصبح أول لاعب يسجل في 8 جولات افتتاحية متتالية بالدوري الإنجليزي، وكان قريبا من تحقيق ذلك حيث سجل هدفا في منتصف الشوط الأول، لكنه شعر بالإحباط عندما تم إلغاؤه بداعي التسلل.

Mohamed Salah throws a STROP as he is substituted off against Chelsea - and he is IGNORED on the sideline by boss Jurgen Klopp



Micah Richards pokes fun at Roy Keane for bringing a PACKED LUNCH into Sky Sports' Super Sunday studio pic.twitter.com/hOVCZRlLO9 — Lilian Chan (@bestgug) August 13, 2023

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وقال كين، خلال تحليله للمباراة على شبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه من الجيد أن تكون غاضبا وأنت خارج من الملعب، لكن يجب ألا تستمر في القيام بذلك على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "تراه خارجا من الملعب، وهو يرفع ذراعيه في الهواء.. فقط اجلس واخرس".

وختم: "يمكنك أن تكون مستاء، جيدا، لكن لا تتمادى. لقد رأيت لاعبين أفضل من صلاح يتم استبدالهم، ولم يفعلوا هكذا تصرفات".

فيما عبر جيانفرانكو زولا، نجم إيطاليا وتشيلسي السابق، عن دهشته من تصرف محمد صلاح، قائلا: "كلوب أراد استبداله لتنشيط الفريق.. صلاح كان مؤثرا للغاية ونجح في صناعة هدف، وأتفهم غضبه ورغبته في القتال.. لكني اندهشت قليلا من ردة فعله".

المصدر: "وكالات"