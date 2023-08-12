مبابي يوجه رسالة لديمبيلي بعد انضمامه لباريس سان جيرمان

حرص نجم نادي باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي على الترحيب بمواطنه عثمان ديمبيلي بعد انتقاله بشكل رسمي إلى الفريق الباريسي قادما من برشلونة.

ووقع الجناح الدولي الفرنسي في وقت سابق اليوم السبت، عقدا لخمس سنوات مع باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل 50 مليون يورو.

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وبعد ساعات من إعلان انضمامه للفريق الباريسي، نشر مبابي عبر خاصية "ستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة لديمبيلي وهو يحمل قميص نادي باريس، وعلق قائلا: "مرحبا بك في منزلك يا أخي، سعيد لرؤيتك هنا، الآن يبدأ المستقبل".

وجاءت تدوينة مبابي، في وقت يواجه فيه اللاعب مصيرا مجهولا مع الفريق الباريسي.

وكان مبابي أعلن قبل أسابيع أنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.

ويعني هذا أن مبابي سينهي عقده في يونيو 2024، وأنه سيرحل مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وفجر هذا الأمر غضب رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، الذي قال إنه: "لا يمكن السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".

وقررت بعدها إدارة سان جيرمان، الضغط على مبابي، باستبعاده أولا من جولة الفريق الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية استعدادا للموسم الجديد.

وقبل أيام، تمت إزالة قميص مبابي من متجر باريس سان جيرمان، في محاولة "يائسة" أخرى لإجبار اللاعب على تمديد عقده أو الرحيل هذا الصيف لكي يستفيد النادي من بيعه في صفقة قد تصل إلى 250 مليون يورو.

وتم استبعاد مبابي أيضا من مواجهة سان جيرمان ضد لوريان، المقررة مساء اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

المصدر: RT