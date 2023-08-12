رسميا.. ديمبيلي يوقع مع باريس سان جرمان

وقع الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، عقدا لخمس سنوات مع باريس سان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني، بحسب ما أعلن فريق العاصمة اليوم السبت.

وحمل ديمبيلي (26 عاما)، ألوان برشلونة منذ 2017 وجدد عقده في 2022 حتى عام 2024، واستغل سان جيرمان بندا تحريريا في عقده يبلغ خمسين مليون يورو من أجل جذبه إلى الفريق المملوك قطريا.

وقال سان جيرمان في بيان نشره على موقعه: "عثمان ديمبيلي ينضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، بطل العالم، الذي سيرتدي الرقم 23، العقد لمدة 5 مواسم".

من جهته، قال برشلونة في بيان: "توصل برشلونة وباريس سان جيرمان إلى اتفاق بشأن انتقال عثمان ديمبيلي مقابل 50.4 مليون يورو".

أما ديمبيلي، فصرح لموقع باريس سان جيرمان: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، وأنا متحمس للعب بألواني الجديدة، أتمنى أن أستمر في النمو هنا وأن أجعل كل عشاق النادي فخورين".

وأصبح ديمبيلي تاسع لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المهاجم البرتغالي غونسالو راموش، والمدافعين السلوفاكي ميلان شكرينيار والفرنسي لوكا هرنانديز، ولاعبي الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الإسباني ماركو أسنسيو والكوري الجنوبي كانغ-إين لي، والحارس الإسباني أرنو تيناس.

وكان ديمبيلي انضم إلى برشلونة عام 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت.

المصدر: PSG + وكالات