عاجل.. هاري كين إلى بايرن ميونخ

أصبح بايرن ميونخ الألماني، قريبا للغاية من الإعلان الرسمي عن ضم المهاجم الإنجليزي هاري كين، قادما من صفوف توتنهام.

وأعلن فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الشهير، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الصفقة تمت بالفعل.

وقال رومانو: "اكتملت الصفقة بين جميع الأطراف، حيث منح هاري كين، الضوء الأخضر النهائي لحسم الأمور".

مضيفا: "سيحصل توتنهام على 100 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات إضافية".

Final ‘poker games’ of Kane saga ⚠️



Harry Kane and his camp, at the airport in order to fly to Munich.



Tottenham now asking to change some small conditions of the deal.



Kane, just waiting to fly once Spurs approve.



…Daniel Levy, in USA and so on different time zone. pic.twitter.com/WhaOOfbBgD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

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وأشار إلى أن هاري كين سيوقع على عقد لمدة 4 سنوات، وسيسافر إلى ألمانيا اليوم الجمعة، وتم حجز الفحص الطبي الخاص به.

يذكر أن هاري كين سجل 30 هدفا خلال الموسم الماضي مع "السبيرز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: "وسائل إعلام"