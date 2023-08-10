بايرن ميونخ يتوصل إلى اتفاق لإبرام أغلى صفقة في تاريخه

توصل بايرن ميونخ إلى اتفاق للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا، هاري كين من توتنهام في صفقة قياسية للنادي الألماني تزيد عن 100 مليون يورو، بحسب ما أفادت تقارير صحفية يوم الخميس.

واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، نظرا لأن رئيس نادي توتنهام، دانيال ليفي، المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات، طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هداف النادي التاريخي، علما بأن عقد كين ينتهي في يونيو 2024 ويستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.

إقرأ المزيد

وأعلن موقع "ذي أتلتيك" البريطاني الرياضي عن الصفقة بين الناديين أولا، مشيرا إلى أنها تقارب الـ110 ملايين يورو، تلاه موقع "سكاي سبورتس" الألماني ووسائل إعلام بريطانية وألمانية عدة.

وعموما، لا ينفق بايرن ميونخ الفائز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.

ولكن الرقم المعلن عنه لضم كين، يتجاوز الرقم القياسي السابق لبايرن ميونخ ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019.

وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-22، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفا في 375 مباراة.

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، فخلال السنوات الثماني التي قضاها في ميونخ، سجل المهاجم البولندي 30 هدفا كمعدل في كل موسم، في حين لم يسجل لاعب واحد من الفريق أكثر من 15 هدفا الموسم الفائت وخرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال اوروبا وفي دور مبكر من كأس ألمانيا، قبل أن يحرز اللقب المحلي في الرمق الأخير.

أما كين، فسجل أكثر من 20 هدفا في الدوري الإنجليزي في ستة من المواسم التسعة الأخيرة، وتوج هدافا له ثلاث مرات.

المصدر: أ ف ب