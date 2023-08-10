بعد دعوات لمقاطعة المباراة بسبب "التطبيع".. الوحدات يعلن قراره النهائي بشأن مواجهة الأهلي الإماراتي

أصدر نادي الوحدات الأردني بيانا اليوم الخميس، أكد فيه خوض لقاء الأهلي الإماراتي وعدم الانسحاب من المباراة التي أثارت جدلا في الوسط الرياضي لبلاده بسبب "شبهات التطبيع مع إسرائيل".

ومن المقرر أن يلعب الوحدات ضد مضيفه الأهلي الإماراتي في 15 أغسطس الجاري، وذلك في ملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم، فيما اشتعلت الأجواء بعدما طالب عدد كبير من جماهير الوحدات بالانسحاب بسبب ضم الفريق الإماراتي في صفوفه لاعبا مثّل منتخب إسرائيل، بالإضافة إلى خوض الفريق الإماراتي مباراة ودية مع فريق إسرائيلي قبل أيام.

وقال الوحدات في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك":

"يؤكد نادي الوحدات تمسكه بثوابته الوطنية ورمزيته التي أوجد عليها هذا الصرح الرياضي الشامخ، منذ أن كان مركز شباب اجتماعي وحتى اليوم، ولا يزال يعتبر القبلة الأولى لمحبيه وعشاقه".

وأضاف البيان: "ويؤكد الوحدات أنه لا يزال صاحب هوية وطنية وعروبية لم ولن تتغير تجاه موقفه مع الأشقاء في دولة فلسطين الحبيبة تجاه قضيتهم الأولى، أنبل القضايا، القضية الفلسطينية".

وتابع: "بعد استشارات مطولة واجتماعات مكثفة مع أصحاب القرار والرأي، قرر المجلس وبالإجماع المشاركة في الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، آخذين بعين الاعتبار تقديم مصلحة النادي في كل شيء وعدم جره إلى مستنقع ضحل لا مفر منه في حال عدم المشاركة في هذه المباراة التي فرضت علينا وليست بمحض إرادتنا".

وواصل: "مع التأكيد على أن نادي الوحدات، النادي الأردني، الخارج من رحم المعاناة في مخيم الوحدات، الحامل للواء العودة، ومقاومة المشاريع الصهيونية، كان ولا يزال رافضا للتطبيع بأي شكل من الأشكال، متمسكين بثوابتنا وقضية العرب والمسلمين، الفضية الفلسطينية".

وختم البيان: "يدعو نادي الوحدات جماهيره ومحبيه للالتفاف من حوله والحفاظ على رمزيته التي وجد من أجلها وإغلاق الأبواب بوجه كل من تسول له نفسه الإساءة لهذا الصرح الرياضي ومحاولات تهميشه".

وفي السياق، كشفت تقارير أردنية، أن خمسة أعضاء في إدارة نادي الوحدات قدموا استقالاتهم بعد إعلان النادي مشاركته في ملحق دوري أبطال آسيا ضد أهلي دبي الإماراتي.

وأشارت تقارير أخرى إلى أنه سيتم حل إدارة الوحدات إذا توالت استقالات أعضائها.

المصدر: وكالات