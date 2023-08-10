الكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا 2023 في قطر

تم الكشف عن الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها في كأس آسيا 2023 في قطر تمهيدا لانطلاق بطولة قارة آسيا للمنتخبات الوطنية، والتي ستقام خلال الفترة من 12 يناير ولغاية 10 فبراير 2024.

وتم تصميم الكرة الرسمية VORTEXAC23 "فورتيكس كأس آسيا 23" لتحمل روح الإثارة والحماس والسرعة، وتتضمن اللون العنابي الخاص بالدولة المضيفة قطر.

كما أن تصميم الكرة يتضمن في الوسط شعار كأس آسيا 2023 في قطر، والذي يستوحى من ألوان وأشكال تعبر عن روح وجوهر البطولة وكرة القدم الآسيوية.

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وتم تصميم VORTEXAC23 من قبل شركة كيلمي Kelme، الداعم الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بطولات المنتخبات الوطنية، ليتم استخدامها بشكل حصري في كأس آسيا 2023 في قطر.

وخضعت الكرة لاختبارات فنية مكثفة من أجل ضمان تلبية أعلى معايير الأداء والجودة والمتانة، والجاهزية لاستخدامها في البطولة.

المصدر: www.the-afc.com