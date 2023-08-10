كم ستجني لاعبات المغرب بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم ؟

ودعت سيدات المغرب مسابقة كأس العالم المقامة بأستراليا ونيوزيلندا، عند الدور ثمن النهائي بعد إنجاز تاريخي غير مسبوق كأول منتخب يصل لتلك المرحلة في ظهوره الأول في البطولة.

وخسرت "لبوات الأطلس" أمام فرنسا 4-0 سجلتها كاديدياتو دياني وكنزة دالي وأنجين لو سومر (هدفين).

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل بداية البطولة عن جوائز خاصة للاعبات تختلف باختلاف كل مرحلة، تصل إليهن عبر اتحادات الدول.

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وبعد بلوغ المغرب ثمن نهائي كأس العالم، ستحصل كل لاعبة تواجدت في القائمة على 60 ألف دولار، فيما يجني الاتحاد المغربي مليون و870 ألف دولار أمريكي.

وتبقى حتى الآن ثمانية منتخبات فقط حيث ستواجه في ربع النهائي فرنسا نظيرتها أستراليا فيما يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الكولومبي، أما اليابان فتلاقي السويد بينما إسبانيا تقابل هولندا.

المصدر: "وسائل إعلام"