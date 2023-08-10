رد صادم من سيميوني بشأن التدريب في الدوري السعودي

كشف المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن موقفه من التدريب في دوري روشن السعودي، بعدما تلقى عرضا مؤخرا.

وتلقى سيميوني عرضا من الأهلي السعودي من أجل تدريبه، ولكن المدرب الأرجنتيني رفضه وفضل الاستمرار مع فريقه أتلتيكو مدريد.

وقال سيميوني خلال حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية في أتلتيكو مدريد، وأتفهم أن السعودية تنمو وتتطور، وأنها بحاجة إلى تواجد لاعبين مميزين ورائعين، ولكنني لم أفكر في العرض".

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وأضاف: "قد ينتقل أي لاعب في أفضل فتراته المهنية إلى الدوري السعودي، لأن هذه وظيفة وتتجاوز العاطفة، واللاعب الذي يتخذ هذه الخطوة فهي تجربة جيدة بالنسبة له".

واختتم مدرب أتلتيكو مدريد تصريحاته قائلا: "حتى لو قاموا برفع العرض المالي من أجل التدريب في السعودية، فإنني لن أفكر حتى في العرض، لأنني سعيد مع أتلتيكو مدريد".

وتدهورت العلاقة بين سيميوني ومسؤولي فريقه مع نهاية العام الماضي، قبل أن تتحسن في الفترة الأخيرة، وكان ذلك بسبب عدم توافق في الرؤى بين المسؤولين والمدرب الأرجنتيني حول بعض الصفقات في الميركاتو الشتوي، ولعل أبرزها الاختلاف حول رحيل البرتغالي جواو فيليكس إلى تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ويتواجد المدرب البالغ 52 عاما على رأس الجهاز الفني لأتلتيكو مدريد منذ شهر ديسمبر 2011، وقاده في 613 مباراة عبر مختلف المسابقات المحلية الأوروبية، وعرف الفريق معه العديد من التتويجات المحلية والأوروبية.

المصدر: "وسائل إعلام"