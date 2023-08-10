بالثوب السعودي.. نجم برشلونة المنضم حديثا إلى الأهلي يوجه رسالة لجمهور النادي

وجه الإيفواري فرانك كيسي لاعب أهلي جدة رسالة مقتضبة إلى جماهير ناديه الجديد، فور إعلان انضمامه رسميا للنادي الجداوي.

وظهر كيسي في مقطع مصور عبر الحساب الرسمي للأهلي على "تويتر"، وكان لافتا، ظهوره بالثوب السعودي، وتوشح بشال الأهلي الأخضر.

وقال كيسي"مرحبا.. أنا فرنك كيسي.. جمهور الأهلي.. أنا هنا".

فرانك كيسييه لابس ثوب وكاشخ 🤩💚#WelcomeKessiépic.twitter.com/jqQE2z21a6 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 9, 2023

وأعلن أهلي جدة تعاقده رسميا مع كيسي لمدة ثلاثة مواسم.

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ووقع الأهلي عقد كيسي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث خاض اللاعب هناك الكشف الطبي. قبل توقيعه العقد رسميا مقابل 12.5 مليون يورو" من دون الكشف عن مدة العقد.

وأصبح النجم الإيفواري خامس صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد مندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمان.

ولعب كيسييه الذي بدأ مسيرته مع فريق أتالانتا الإيطالي للناشئين، مع أندية ستيلا كلوب الإيفواري وأتالانتا وسيينا وميلان في إيطاليا، ثم برشلونة أخيرا.

وكان كيسييه قد انضم إلى برشلونة في صيف العام 2022 في عقد لأربعة مواسم، حيث تمكن من الفوز معه بلقب الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.

المصدر: "وكالات"