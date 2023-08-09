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الصندوق الألماني ينقذ برشلونة من كارثة الموسم الجديد

الرياضة

الصندوق الألماني ينقذ برشلونة من كارثة الموسم الجديد
AFP
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أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن برشلونة اقترب من الاتفاق على صفقة اقتصادية جديدة، ستتيح له تسجيل عقود 9 لاعبين.

ويدور الأمر حول اللاعبين جافي ورونالد أراوخو وسيرجي روبيرتو وإيناكي بينيا وماركوس ألونسو وعبد الصمد الزلزولي وإلكاي جوندوجان وأوريول روميو وإينييجو مارتينيز.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة يقترب من حسم صفقة مالية كبرى مع صندوق الاستثمار الألماني، إلى جانب حصد الأموال من البيع المنتظر لفرانك كيسي وعثمان ديمبلي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات التي أجراها برشلونة مع الصندوق الألماني، ستدخل للنادي الكتالوني 60 مليون يورو.

ونوهت "هذا المبلغ عبارة عن 30 مليون مقابل 8% من أسهم ستوديوهات برشلونة بشركة أورفيوس ميديا، و30 مليون مقابل 8% من أسهم ستوديوهات برشلونة بشركة سوسيس دوت كوم".

ويشعر مسؤولو برشلونة بالتفاؤل الشديد، بشأن إمكانية حسم الصفقة قريبا، مما يتيح للبلوجرانا، تسجيل العقود الجديدة للاعبيه قبل مواجهة خيتافي، الأحد المقبل، مما يجنب البارسا، كارثة بداية الموسم الجديد دون خدمات 9 لاعبين.

المصدر: "وسائل إعلام"

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