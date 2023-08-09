ماني يكشف سبب اختياره الانتقال للعب في الدوري السعودي

أقر نجم نادي النصر، السنغالي ساديو ماني، عشية بدء حقبة جديدة وتاريخية للدوري السعودي، بأن عدة عوامل مشجعة دفعت به لخوض مغامرة اللعب خارج أوروبا للمرة الأولى في مسيرته.

وتحدث ماني (31 عاما) إلى رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، مشيرا إلى أن الشراكة مع قائد النصر السعودي، النجم البرتغالي ومنافسه السابق في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، أدت دورا كبيرا في قراره، مضيفا: "أعتقد أنه يمكنك أن ترى مدى سرعة كل شيء بالنسبة لي، لأنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ إن لم يكن الأفضل بالطبع".

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وتابع: "كان ذلك سهلا بالنسبة لي، فهو يجعل الأمر أسهل بالنسبة لي. و(المهاجم البرازيلي أندرسون) تاليسكا واللاعبون الآخرون، كلهم لاعبون رائعون بالفعل، وأنا متحمس حقا لبدء الدوري مع كل هؤلاء الفتيان لإنجاح النادي".

وينطلق الدوري السعودي في جدة بعد غد الجمعة، حيث يلعب الأهلي مع الحزم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

واعترف ماني، الذي كانت له محطة صغيرة مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي عانى فيها من الإصابات، أن زميليه السابقين في ليفربول، البرازيليان فابينيو (لاعب الاتحاد السعودي) وروبرتو فيرمينو (لاعب الأهلي السعودي)، عملا على إقناعه من أجل الانضمام إلى فريقيهما. وأضاف مازحا: "أعتقد أنني تحدثت في البدء مع فيرمينو. أعتقد أنه كان يريد أن أنضم إلى النادي الخطأ.. أنا أمزح! لقد اتصل بي مرتين أو ثلاث كي أنضم إلى الأهلي".

وأردف النجم السنغالي: "في الوقت نفسه، تحدثت إلى فابينيو، لأنه كان شخصا قريبا مني، وكان يرغب بأن أنضم إلى الاتحاد، لكن في هذا الوقت، عندما قدم النصر عرضه، اخترت النصر. بالطبع، (قائد ليفربول السابق المنضم حديثا للاتفاق السعودي جوردان) هندرسون هنا أيضا، ولقد بعث برسالة تمنى فيها لي الحظ، وأنا متحمس للقاء كل هؤلاء اللاعبين، وأن ألتقي بهم وجها لوجه للمرة الأولى. سأفوز بمواجهتكم يا شباب!".

وإلى جانب النصائح الكثيرة التي تلقاها ماني لقبول التحدي السعودي، أرجع نجم ليفربول السابق أحد أهم أسباب قدومه إلى السعودية لعائلته، حيث قال: "منذ أن أتيحت لي الفرصة، تحدثت مع عائلتي وكانوا أسعد بالطبع لأنها دولة مسلمة. شجعتني والدتي بشكل خاص على الذهاب".

وتابع: "أمي مسلمة مثلي. كانت أول من صوت لي للذهاب إلى هناك، وكانت عائلتي بأكملها متحمسة لمجيئي إلى هنا، لذا لم يكن الأمر صعبا. إنه مهم لإيماني. يسعدني أن أكون جزءا من هذا المشروع، وأن أجعله يمضي قدما، فلدينا مستقبل مشرق".

واعترف ماني بأنه "أعجب حقا" باللاعبين السعوديين منذ أن بدأ المشاركة بتمارين فريقه الجديد النصر.

المصدر: وكالات