التشكيلة الأساسية للنصر السعودي في مواجهة الشرطة العراقي
أعلن مدرب النصر السعودي، لويس كاسترو، عن تشكيلة فريقه التي ستواجه نادي الشرطة العراقي، في اللقاء المقرر مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بالسعودية.
ويدخل لاعبو النصر مواجهة الشرطة من أجل التقدم خطوة أخرى نحو المباراة النهائية والاقتراب من التتويج بالكأس الغالية.
وجاء النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والوافد الجديد الدولي السنغالي، ساديو ماني، على رأس تشكيلة النصر لمواجهة الفريق العراقي.
وفيما يلي تشكيلة النصر كاملة:
في حراسة المرمى: نواف العقيدي
في خط الدفاع: عبدالله مادو – سلطان الغنام ــ علي لاجامي ــ أليكس تيليس.
في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش ــ سيكو فوفانا ــ عبد الله الخيبري.
في الهجوم: ساديو ماني ــ كريستيانو رونالدو ــ أندرسون تاليسكا.
📄 | قائمة الفريق الأساسية في مباراة #النصر_الشرطة اليوم 🤩#كأس_الملك_سلمان_للأنديةpic.twitter.com/XtjfvoXQsO— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 9, 2023
وتجدر الإشارة إلى أن الفائز من لقاء النصر السعودي والشرطة العراقي سيواجه في النهائي المتأهل من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق من نهار اليوم أيضا الهلال السعودي ومواطنه الشاب.
المصدر: RT