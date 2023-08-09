التشكيلة الأساسية للنصر السعودي في مواجهة الشرطة العراقي

أعلن مدرب النصر السعودي، لويس كاسترو، عن تشكيلة فريقه التي ستواجه نادي الشرطة العراقي، في اللقاء المقرر مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بالسعودية.

ويدخل لاعبو النصر مواجهة الشرطة من أجل التقدم خطوة أخرى نحو المباراة النهائية والاقتراب من التتويج بالكأس الغالية.

وجاء النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، والوافد الجديد الدولي السنغالي، ساديو ماني، على رأس تشكيلة النصر لمواجهة الفريق العراقي.

وفيما يلي تشكيلة النصر كاملة:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: عبدالله مادو – سلطان الغنام ــ علي لاجامي ــ أليكس تيليس.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش ــ سيكو فوفانا ــ عبد الله الخيبري.

في الهجوم: ساديو ماني ــ كريستيانو رونالدو ــ أندرسون تاليسكا.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز من لقاء النصر السعودي والشرطة العراقي سيواجه في النهائي المتأهل من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق من نهار اليوم أيضا الهلال السعودي ومواطنه الشاب.

المصدر: RT