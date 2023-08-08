مرتضى منصور يهاجم شيكابالا ويكشف سبب إقصاء الزمالك من كأس الملك سلمان

هاجم مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي، محمود شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، بحدة، بسبب رفضه حضور إحدى الحصص التدريبية لعدم حصول زملائه في الفريق على مستحقاتهم.

ورغم قرار عزله وإعلان غيابه عن المشهد، ما زال مرتضى منصور يدير الأمور في نادي الزمالك في ظل علاقته الوطيدة بمجلس الإدارة الحالي، وعدم تعيين قائم بأعمال رئيس النادي.

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وقال منصور خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "شيكابالا قام بجمع اللاعبين، وقاد حملة تمرد بسبب المستحقات المتأخرة، وهذه إساءة لقائد الفريق، هناك أكثر من قائد بعدك، الزمالك لا يقف على أحد".

وأضاف: "شيكابالا يمتلك موهبة كبيرة، يجب أن يستفيد من ذلك، وإذا كان هناك خلاف معي، سوف أخطر المدير الفني بعدم إشراكه (في المباريات)، لكني لم أفعل ذلك، كما أن شيكابالا صديق ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، وحصل منه على 300 ألف جنيه أثناء فترة اللجان المعينة".

وتابع أن "(المدرب) أوسوريو مستمر مع الفريق بالموسم المقبل بشكل طبيعي، والجهاز الفني بالكامل على أعلى مستوى".

وعن تعادل الزمالك مع النصر السعودي 1-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، الذي تسبب في خروج الفريق المصري من البطولة السعودية، قال مرتضى منصور إن "رونالدو لاعب النصر السعودي، كان سعيدا بالتعادل مع الزمالك، والزمالك كان يستحق صدارة المجموعة بالبطولة العربية، لكن التحكيم كان وراء خروج الفريق".

المصدر: وكالات