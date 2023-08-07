"رونالدو رقص".. أول تعليق لمرتضى منصور بعد تعادل الزمالك مع النصر السعودي (فيديو)

خرج مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، بتصريح مثير بعد أيام من تعادل "الفارس الأبيض" (1-1) مع النصر السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب للأندية "كأس الملك سلمان".

وكان الزمالك بحاجة للفوز في المباراة التي جمعته بالنصر الخميس الماضي، للتأهل لربع النهائي، حيث كان قريبا من تحقيق مبتغاه، بعدما سجل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 53، وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة 87، قبل أن يظهر نجم نادي النصر السعودي، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدف التعادل برأسية.

وودع الزمالك البطولة العربية بهذا التعادل، بعدما جمع 4 نقاط احتل بها المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما تأهل الشباب السعودي إلى ربع النهائي في الصدارة ومعه النصر وصيفا.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية في تعليقه على نتيجة مباراة الزمالك والنصر: "ثمن قميص رونالدو بثمن جميع الفرق المصرية.. رونالدو رقص وكان في غاية السعادة عندما تعادل مع الزمالك في كأس الملك سلمان".

🗣 مرتضى منصور بعد خروج الزمالك من النصر :

-"رونالدو اللي قيمة الفنيله بتاعته بثمن كل فرق مصر رقص واحتفال بعدما اتعادل مع الزمالك بسبب الجمهور العظيم والفريق اللي واجهه".#Skypic.twitter.com/Scd6fycNbc — سـكـاي النصر | SKYNFC (@SkyNfc1) August 7, 2023

وأضاف أن "رونالدو أبدى إعجابه بنادي الزمالك وجمهوره العظيم الذي حضر المباراة من أجل تشجيع الفريق ومؤازرته خلال المباراة".

وتجدر الإشارة إلى أن نادي النصر نجح أمس الأحد في تجاوز عقبة الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي لكأس العرب للأندية، حيث وصل إلى نصف النهائي الذي سيواجه فيه نادي الشرطة العراقي.

المصدر: RT