بسبب صلاح.. جيرارد يصدم الدوري السعودي

تفاعل أسطورة نادي ليفربول الدولي الإنجليزي السابق والمدرب الحالي للاتفاق السعودي، ستيفن جيرارد، مع الأنباء التي ربطت هداف "الريدز"، المصري محمد صلاح، بالانتقال للدوري الإنجليزي.

ورغم توقيعه قبل أسابيع فقط عقدا لتدريب الاتفاق السعودي، ومساهمته في تعاقد الفريق السعودي مع قائد نادي ليفربول السابق، جوردان هندرسون، فقد رفض جيرارد بشكل قاطع فكرة انضمام صلاح للدوري السعوي في الوقت الحالي.

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وأكد جيرارد، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صدى الملاعب" السعودي، لدى سؤاله عن التقارير التي ربطت صلاح بالانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الصيف الحالي، أنه لا يتمنى قيام الفرعون بهذه الخطوة حاليا.

وأوضح نجم الكرة الإنجليزية السابق في هذا الصدد: "لا أتمنى قدوم محمد صلاح إلى الدوري السعودي حاليا، فأنا أحب فريقي ليفربول كثيرا، وأتمنى أن يستمر معه لفترة أطول".

وواصل جيرارد: "محمد صلاح هو لاعبي المفضل، وأتمنى أن يحرز مع ليفربول عدة ألقاب، وبعدها يمكن أن يأتي إلى الدوري السعودي، وربما وقتها سنضع ضمن اعتبارنا التعاقد معه".

وحول استقطاب الدوري السعودي لأبرز اللاعبين والمدربين في جميع أنحاء العالم، قال مدرب نادي الاتفاق: "شخصيا أحمل الكثير من الاحترام لكل الشخصيات التي جاءت للمشاركة في الدوري، وهؤلاء يملكون الكثير لتقديمه خلال السنوات المقبلة، بنزيما لديه الكثير لتقديمه وكذلك الحال لكانتي، ورونالدو أيضا، هؤلاء يمثلون الكثير من الإثارة لما بوسعهم تقديمه خلال السنوات المقبلة، كل ما ذكرته يجب أن يكون مدعاة للسعادة لجماهير الكرة في السعودية".

ويستقطب الدوري السعودي بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في يناير الماضي، حيث التحق به الفرنسي، كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، والجزائري، رياض محرز، والبرتغالي، روبن نيفيش، وغيرهم.

وانتقل ثلاثة لاعبين بارزين من ليفربول إلى الدوري السعودي هذا الصيف، وهم القائد جوردان هندرسون، والبرازيلي فابينيو المنضمين إلى ناديي الاتفاق والاتحاد تواليا، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، المنتقل إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع "الحمر".

المصدر: 90min + "صدى الملاعب"