ميدو يكشف كواليس مفاوضات صندوق الاستثمار السعودي لضم صلاح للدوري المحلي

كشف مهاجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، عن كواليس مفاوضات رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم نادي ليفربول، مع مسؤولي صندوق الاستثمار السعودي لنقل الفرعون المصري للدوري السعودي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "نفي رامي عباس وكيل محمد صلاح أنباء انتقاله إلى الدوري السعودي أحزن جميع الجماهير السعودية".

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وأضاف: "كان هناك بالفعل جلسة حدثت بين المسؤولين عن صندوق الاستثمار السعودي، ووكيل محمد صلاح، لكن رد صلاح كان واضحا وصريحا، بأنه يريد الاستمرار في ليفربول، وهذا الوقت ليس المناسب للرحيل عن الريدز".

وواصل: "صلاح يريد الاستمرار في ليفربول لمدة عام على الأقل، لكن صلاح ووكيله لم يغلقا الباب بشأن الانتقال للدوري السعودي".

واختتم ميدو: "صلاح طلب أن يستمر على الأقل موسما جديدا في ليفربول لأنه قادر على تقديم المزيد مع الريدز".

وكان رامي عباس، وكيل صلاح، نفى أمس الاثنين، الأنباء التي ربطت موكله بالانتقال للدوري السعودي هذا الصيف.

وقال عباس في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "محمد يبقى ملتزما مع ليفربول".

وأضاف: "لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، لم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي".

وكان صلاح (31 عاما)، جدد عقده مع ليفربول لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.

ويستقطب الدوري السعودي بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في يناير الماضي، حيث التحق به الفرنسي، كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، والجزائري، رياض محرز، والبرتغالي، روبن نيفيش، وغيرهم.

وانتقل ثلاثة لاعبين بارزين من ليفربول إلى الدوري السعودي هذا الصيف، وهم القائد جوردان هندرسون، والبرازيلي فابينيو المنضمين إلى ناديي الاتفاق والاتحاد تواليا، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، المنتقل إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع "الحمر".

المصدر:elwatannews + RT