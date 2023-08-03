الرأس الذهبية.. رونالدو يفعل بالزمالك ما حذر منه مرتضى منصور (فيديو)

قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نادي النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بتعادله مع الزمالك المصري بهدف لكل منهما اليوم الخميس.

ووضع المهاجم المصري، أحمد سيد زيزو، الزمالك في المقدمة بهدف سله في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

ورد النجم كريستيانو رونالدو، بهدف التعادل "للعالمي" بتسديدة رأسية رائعة، في الوقت القاتل، قبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، بمدينة الطائف في السعودية.

رأسية خيالية من رونالدو يتعادل بها للنصر 🔥



عرضية رائعة من كونان والدون لا يُخطيء المرمى 🎯pic.twitter.com/vSfRWHUujr — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) August 3, 2023

ورفع نادي النصر رصيده بعد هذا التعادل إلى 5 نقاط، حيث احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة (C) ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة رفقة المتصدر نادي الشباب السعودي، الذي تغلب على نادي الاتحاد المنستيري التونسي بهدف وحيد.

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من جهته، اكتفى نادي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، حيث ودع البطولة مع فريق الاتحاد المنستيري، الذي احتل المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

ويذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري المعزول، مرتضى منصور، كان قد حذر من النجم كريستيانو رونالدو، بتوجيه نصيحة "ساخرة" للاعبي "الفارس الأبيض"، لإيقاف "صاروخ ماديرا".

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب": "أتمنى أن يخصص الزمالك لاعبا لإيقاف رونالدو، وألّا يكون قصيرا، لأن رونالدو رقبته طويلة!".

المصدر: RT