بيع شعلة أولمبياد 1968 في مزاد علني

أكدت تقارير صحفية أن شعلة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1968 التي استضافتها مدينة غرونوبل الفرنسية، بيعت في مزاد بمبلغ قدره 187.5 ألف دولار.

وأشار موقع "Insidethegames" إلى أن هناك 33 نسخة فقط من مشاعل أولمبياد 1968.

ويذكر أن مدينة غرونوبل استضافت فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1968، خلال الفترة ما بين 6 و18 فبراير 1968، بمشاركة 1158 رياضيا (947 رياضيا و211 رياضية) تنافسوا على 35 طقما من الميداليات (الفضية والذهبية والبرونزية).

وتصدرت النرويج الترتيب العام في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1968، برصيد 14 ميدالية (6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية وميداليتان برونزيتان)، متقدمة بفارق ميدالية واحدة على الاتحاد السوفيتي حينها (5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية)، فيما تلتهما فرنسا مستضيفة الدورة في المرتبة الثالثة برصيد 9 ميداليات (4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية وميداليتان برونزيتان).

المصدر: "russian.rt.com"