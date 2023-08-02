تمساح يلتهم لاعب كرة القدم.. فيديو صادم

التهم تمساح لاعب فريق "ديبورتيفو ريو كاناس" الكوستاريكي لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، يوم السبت الماضي، أثناء السباحة في نهر ريو كاناس في مقاطعة غواناكاستي.

وانتشر مقطع فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يظهر الحيوان المفترس وهو يسبح في الماء، والضحية بين فكيه.

SE LANZA AL RÍO Y LO APAÑA UN COCODRILO



En el Río Cañas, ubicado en Santa Cruz, provincia de Guanacaste en Costa Rica, un hombre se lanzó aparentemente para nadar en horas de la mañana de este sábado, pero fue atrapado por un reptil. Aún se encuentra en el hocico del animal. pic.twitter.com/2i08owreN4 — Info Al Día 🇵🇦 (@InfoAlDiaPA) July 29, 2023

ويظهر مقطع فيديو آخر التمساح، وهو يقتل بالرصاص في الماء، قبل أن يحمل السكان المحليون جثة ضحيته إلى ضفة النهر.

RECUPERAN CUERPO DE JOVEN DEVORADO POR COCODRILO



Así fue como vecinos mataron al cocodrilo para recuperar el cuerpo del joven que fue atacado por el reptil, tras lanzarse a nadar en el río Cañas, en Santa Cruz, provincia de Guanacaste en Costa Rica. #InfoAlDiaPApic.twitter.com/hpFLWa61ST — Info Al Día 🇵🇦 (@InfoAlDiaPA) July 29, 2023

وقال نادي ديبورتيفو ريو كاناس، في بيان له، بعد تشييع جنازة لاعبه اليوم الأربعاء: "اليوم، هو يوم صعب للغاية بالنسبة لنا جميعا. سوف نتذكرك كمدرب ولاعب كرة قدم، وأيضا كأب. ستعيش دائما في قلوبنا".

كان لوبيز أورتيز يبلغ من العمر 29 عاما، كما خلف وراءه طفلين.

المصدر: "rsport.ria.ru"